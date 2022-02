Ucraina, ecco la bomba termobarica di Putin VIDEO

Kiev – Il video che postiamo, diffuso in queste ore dai principali media internazionali, è l’esplosione avvenuta stanotte vicino a Cerkasy, città a circa 187 km a Sud di Kiev, filmata da alcuni testimoni. Secondo molti analisti si tratterebbe del famigerato missile termobarico di cui si è parlato in questi giorni, a proposito dell’arsenale in dotazione alla Russia nella guerra contro l'Ucraina.

Conosciuta anche come bomba a vuoto o a implosione, la termobarica è la più potente tipologia di arma convenzionale esistente. Al momento della deflagrazione, disperde in atmosfera idrocarburi che - miscelandosi con l’aria - bruciano generando una violenta corrente di fuoco. Il calore generato dalla detonazione e l’onda d’urto sono tali da poter radere al suolo interi palazzi e uccidere le persone presenti in un raggio di circa 300 metri.