Ucraina: in fuga da Kherson, Giovanni Bruno stasera a Pozzallo

Pozzallo - Giovanni Bruno, il marittimo di Pozzallo giunto ieri sera a Bucarest, stanotte arriverà a Palermo con un volo diretto dalla capitale della Romania. E' fuggito con la famiglia da Kherson, città dove sono da tempo bloccati circa quaranta italiani. Per lui una parte dell'incubo è finita. La sua famiglia dovra' attendere qualche giorno prima di riabbracciarlo: mamma, papà e fratello sono in isolamento Covid a Bucarest. Ma ad accoglierlo a Palermo ci sarà un pullman messo a disposizione dall'amministrazione comunale di Pozzallo. "Mi hanno avvisato il sindaco Ammatuna e la vicesindaca Azzolini - dice Giovanni all'AGI - che avevano predisposto un mezzo per venirci a prendere". Una parte dell'incubo è finita, l'altra, quella che riguarda la moglie di Giovanni, Arina, ancora no. A Kherson lei ha lasciato i suoi genitori, la sua famiglia di origine.

Per Giovanni, Arina e la loro bimba che ha 22 mesi, oggi sara' un'altra giornata di attesa, nel tardo pomeriggio il tampone all'aeroporto Otopeni di Bucarest prima dell'imbarco. "Non vediamo l'ora di arrivare a casa nostra", dice ancora Giovanni. A Kherson la situazione ieri è stata molto difficile. I militari russi hanno ferito sei persone che manifestavano. Oggi secondo quanto apprende Giovanni, la situazione sarebbe più calma. Nel minivan organizzato dall'amministrazione comunale di Pozzallo, che lo attenderà nel comune ibleo, "qualche regalino per la bimba - dicono il sindaco Ammatuna e la vicesindaca di Pozzallo, Azzarelli - e quanto possa fare sentire loro il nostro affetto e la nostra presenza umana e istituzionale". Costantemente in contatto con la famiglia e con la Farnesina, l'amministrazione comunale ha condiviso notizie e preoccupazioni assieme alla comunità pozzallese. "Avevano programmato una fiaccolata per manifestare la vicinanza al popolo ucraino - conclude la vicesindaca

Alessandra Azzarelli - ora aspettiamo Giovanni e la sua famiglia testimoni di quanto sta accadendo, per riprogrammare la manifestazione".