Ucraina, una settimana di guerra: a mani nude contro l’invasore VIDEO

Kiev – Mentre stamani Mosca e Kiev tornano a incontrarsi in territorio neutro per trattare una tregua alla guerra, sul campo la battaglia continua: in prima linea i civili, pronti a fare scudo col proprio corpo all’avanzata dei carrarmati russi. Nei filmati allegati vediamo donne e uomini disarmati lanciarsi contro i blindati a Chernihiv, Mariupol dove i soldati puntano le armi e in altre regioni del Paese, intonando l'inno nazionale. Forse Putin starà vincendo militarmente, ma la sua immagine agli occhi del mondo è crollata irrimediabilmente.