Un catanese tra i morti nella discoteca a Santo Domingo, è Luca Massimo Iemolo

Catania - C’è anche un catanese tra le decine di morti per il crollo del tetto di una discoteca a Santo Domingo. Luca Massimo Iemolo aveva 48 anni e faceva lo chef. Era padre di due figli. Nel locale c’erano circa 550 persone: il bilancio al momento è di 124 vittime, ma sono in corso le ricerche tra le macerie. L’incidente è avvenuto nella notte tra domenica e lunedì mentre si esibiva l’artista di merengue Rubby Pérez, trovato morto stamani. Nel Paese sono stati dichiarati tre giorni di lutto nazionale. Secondo il direttore delle operazioni di emergenza i soccorritori hanno tra “le 24 e le 36 ore” per trovare persone ancora in vita.