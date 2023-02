Usa, ecco il pallone spia cinese che sorvola base con missili nucleari. VD

Stati Uniti - Il Pentagono sta seguendo e monitorando un pallone aerostatico da ricognizione cinese sopra gli Stati Uniti. L'avvistamento del pallone sospetto è avvenuto pochi giorni prima che il segretario di Stato, Antony Blinken, si rechi nella capitale cinese per colloqui ad alto livello. L'incidente segna una delle più aggressive manovre di raccolta di informazioni degli ultimi anni da parte di Pechino. Il pallone ha sorvolato uno dei tre campi di missili nucleari americani, la Malmstrom Air Force Base di Billings, nel Montana.

Funzionari della Difesa hanno dichiarato che il Pentagono ha deciso di non abbatterlo a causa del rischio di danni per le persone a terra a causa della caduta di detriti. Hanno aggiunto che il pallone sta volando al di sopra del traffico aereo civile e al di sotto dello "spazio esterno", ma non hanno voluto specificare quanto in alto si trovi.

Il dipartimento di Stato americano ha convocato l'incaricato d'affari cinese "per trasmettere un messaggio molto chiaro e forte" in merito al pallone spia che sta sorvolando lo spazio aereo degli Stati Uniti. Lo riferisce il Wall Street Journal. Gli Stati Uniti hanno poi contattato il governo cinese sia attraverso l'ambasciata cinese a Washington sia attraverso la missione diplomatica statunitense in Cina. Mercoledì il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan e altri alti funzionari della difesa hanno informato Joe Biden. Il presidente aveva ordinato di abbattere il pallone ad alta quota dopo che è stato avvistato e segnalato da civili in un aereo di linea commerciale, hanno riferito dirigenti americani. Il Pentagono si è opposto alla mossa, temendo vittime civili.

Testimone: "Pensavo fosse un Ufo"

Alcuni residenti del Montana hanno riferito di aver visto un oggetto insolito nel cielo. Dalla finestra di un ufficio a Billings, Chase Doak ha detto di aver visto un "grande cerchio bianco nel cielo" che ha detto essere troppo piccolo per essere la luna. Ha scattato alcune foto, poi è corso a casa per prendere una macchina fotografica con un obiettivo più potente e ha scattato altre foto e video. L'uomo ha detto di aver visto l'oggetto per circa 45 minuti. "Ho pensato che fosse un Ufo", ha dichiarato.