Vaccino Johnson & Johnson, 4 trombosi, si va a revisione

Stati Uniti - Non ci sono morti. Sono state sospese le vaccinazioni Johnson & Johnson nella Carolina del Nord negli Stati Uniti, dopo che 18 persone hanno avuto «reazioni avverse» e quattro sono state ricoverate in ospedale. «Le reazioni che le persone hanno riscontrato sono coerenti con i noti effetti collaterali comuni derivanti dalla somministrazione del vaccino» hanno detto i funzionari della contea di Wake in una dichiarazione sulle reazioni avverse alla Pnc Arena di Raleigh. Il sito ha smesso di somministrare il vaccino di J&J per tutta la giornata "a scopo precauzionale". I funzionari della contea di Wake, dove si trova Raleigh, si stanno consultando con il dipartimento della sanità statale per decidere come far procedere il programma di vaccinazione della clinica. L'Ema quindi, ha avviato «una revisione per valutare segnalazioni di eventi tromboemboli». Si legge in una nota dell'Ema.

I funzionari locali stanno indagando sulle reazioni, che hanno rappresentato comunque meno dell'1% delle vaccinazioni.