Vialli celebrati i funerali a Londra. Mancini ha portato la bara

Presenti, oltre alla moglie Cathryn White Cooper e le figlie Olivia, 18 anni, e Sofia, 16, i familiari provenienti da Cremona, i fratelli Mina, Nino, Marco e Maffo, più alcuni amici intimi della sua città natale. Del mondo del calcio il presidente della Figc Gabriele Gravina e gli amici più stretti di Luca, come il ct della Nazionale Roberto Mancini e Massimo Mauro. Questi ultimi, assieme ai fratelli, hanno portato la bara. Sembra non fossero presenti i due anziani genitori, la mamma Maria Teresa, 87 anni, e il padre Gianfranco, 92. La scorsa settimana la mamma aveva voluto far celebrare una Messa a Cremona, nella parrocchia di Cristo Re, dove Gianluca aveva cominciato, bambino, a giocare a pallone.