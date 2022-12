Vialli, la mamma e il fratello di Gianluca sono rientrati da Londra

Londra - La mamma di Vialli e uno dei fratelli dell'ex bomber hanno lasciato l'Inghilterra per fare ritorno nella loro Cremona. Una situazione che può essere vista come una piccola iniezione di ottimismo. Non si può far altro che aggrapparsi a questo nella speranza di ricevere al più presto conferme ufficiali. D'altronde al momento non ci sono dichiarazioni da parte dei parenti che sulla vicenda stanno mantenendo il massimo riserbo, come accaduto costantemente in questi anni difficili. Le uniche parole, spesso da brividi, sull'argomento sono state proprio quelle di Gianluca Vialli che ha raccontato a più riprese la sua esperienza anche per provare ad essere d'aiuto a chi affronta lo stesso percorso.

Le sue condizioni restano dunque delicate, con la speranza che comunque il quadro non sia così allarmante come tutto aveva lasciato intendere.

L’annuncio della pausa dalla Nazionale, poi la notizia del ricovero in una clinica londinese e le voci su un improvviso aggravamento, legate anche al viaggio nella capitale britannica dell’anziana madre, suscitano allarme e preoccupazione sulle condizioni di salute di Gianluca Vialli, in lotta da anni contro un cancro al pancreas. E’ un Natale complicato e difficile per il campione azzurro. Col sostegno della famiglia, della moglie Cathryn e delle due figlie, e affidandosi al «meraviglioso team di oncologi» che lo ha in cura sta cercando di superare il nuovo assalto della malattia.