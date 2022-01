Vitello con 3 occhi e 4 lobi idolatrato come una divinità VIDEO

New Delhi - Ha fatto il giro del mondo la notizia della nascita di un vitello con tre occhi, nello stato indiano del Chhattisgarh: molti locali lo considerano la reincarnazione del dio Shiva. L’animale - partorito quattro giorni fa in coincidenza con il “Makar Sankranti”, la festa nazionale del sole e del raccolto - ha infatti 3 bulbi oculari, come la potente divinità della religione induista.

Inutili le spiegazioni dei veterinari, che avvertono che si tratta solo di una rara malformazione genetica: una processione di persone si sta riversando verso la stalla della "miracolosa" reincarnazione, con migliaia di fedeli e curiosi in coda ad aspettare il proprio turno per prostrarsi di fronte al piccolo bovino (che ha pure 4 lobi) e omaggiarlo con monetine, bastoncini di incenso, ghirlande di fiori, noci di cocco.

"Questo vitellino mostruoso ha anche la lingua insolitamente lunga - aggiunge il proprietario, Neeraj Chandel, laicamente preoccupato per la salute dell'animale - e ha difficoltà a farsi allattare: non prende abbastanza latte dalla mamma. Inoltre, tutta la gente che vuole venerarlo si spinge nella stalla per toccarlo e lo innervosiscono". Ammiriamo il fenomeno nel servizio girato dai media indiani.