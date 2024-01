Volo Roma-Boston, atterraggio di emergenza per fumo in cabina

Irlanda - Attimi di tensione a bordo del volo Roma-Boston della Delta Airlines, decollato il 1° gennaio da Fiumicino. L'aereo è stato costretto a un atterraggio d'emergenza in Irlanda a causa della presenza di fumo in cabina. L'Airbus A330-900 si trovava in volo sull'oceano Atlantico, quando intorno alle 11.20 ha lanciato l'allarme "Pam Pam" (allerta media, non grave come il "Mayday") ed ha ottenuto l'autorizzazione per atterrare a Shannon.

Circa 30 minuti più tardi l'aereo è atterrato in sicurezza in Irlanda.

Una volta ultimate le manovre necessarie, i passeggeri sono stati fatti sbarcare velocemente con delle scale mobili. A bordo dell'aereo c'erano 294 persone: soltanto una di loro ha avuto bisogno dell'assistenza di un medico. Tutti i passeggeri che hanno accusato malessere a causa dell'inalazione dei vapori, in ogni caso, sono stati visitati.

Secondo quanto si apprende, il fumo sarebbe partito da un'area cucina presente a bordo del velivolo. L'aeromobile in questo momento si trova ancora a Shannon e non ripartirà verso Boston. Il volo di oggi è stato cancellato.