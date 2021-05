Wuhan oggi: 11mila persone ammassate senza mascherina FOTO | VIDEO

Wuhan - La città cinese da dove a fine 2019 dilagò il Covid in tutto il mondo si riempie di gente in festa. Dal 29 aprile al primo maggio ha ospitato un festival musicale a cui hanno partecipato oltre 11mila persone, assiepate sotto il palco senza alcun distanziamento. Le immagini stanno lasciando a bocca aperta i milioni di abitanti del pianeta ancora alle prese con la pandemia ma, in realtà, già dallo scorso dicembre in tutta la Cina si è tornati alla normalità.

Chi ancora indossa la mascherina lo faceva anche prima dell’emergenza, per difendersi dallo smog. Come ci sono riusciti? Lockdown stile militare, senza alcuna concessione; tracciamento serrato e quarantena di 22 giorni per ogni singolo ingresso nel Paese; e, naturalmente, una campagna vaccinale a tappeto a cui non si è opposto nessuno.