Estorce in 10 anni 400mila euro al vicino di casa: arrestato 50enne

L’uomo, per riuscire nel suo intento, ha messo in atto intimidazioni e manipolazioni psicologiche

Avola – Ha estorto nel corso di 10 anni 400mila euro al vicino di casa, mettendo in atto intimidazioni e manipolazioni psicologiche.

È accaduto ad Avola dove agenti del Commissariato hanno arrestato un 50enne che si sarebbe offerto di “proteggere” la vittima dalle ritorsioni di fantomatici esponenti della criminalità organizzata.

Servendosi di minacce di morte e facendogli capire che aveva la disponibilità di un’arma, l’estortore sarebbe riuscito a sottrarre alla vittima circa 400.000 euro, costringendola a vendere proprietà immobiliari e causandone il totale dissesto patrimoniale.

Le minacce erano veicolate tramite chiamate anonime e biglietti manoscritti dal contenuto intimidatorio, i quali prospettavano atti di estrema violenza nel caso di inadempienza o di denuncia alle Forze di Polizia.

Decisivo al buon esito dell’operazione è stato un servizio di osservazione e pedinamento, avvenuto nell’ottobre 2025, con gli investigatori del Commissariato, che, dopo aver assistito all’ennesimo scambio di denaro tra i due soggetti, hanno proceduto all’arresto in flagranza dell’uomo.

Nel corso della perquisizione a casa dell’arrestato, sono stati rinvenuti numerosi assegni della vittima intestati al suo estortore e una pistola priva del tappo rosso.

La vittima è riuscita a liberarsi dalla morsa del ricatto solamente quando ha trovato il coraggio di denunciare tutto alla Polizia di Stato.

