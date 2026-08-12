Etna, a Catania non si vola fino alle 18. In tanti sono saliti di notte sul vulcano per assistere all’eruzione

Catania – Etna da impazzire. Tantissime persone sono salite sul vulcano ieri sera e durante la notte per assistere allo spettacolo impressionante dell’eruzione, visibile a chilometri di distanza. Ma la potenza del vulcano continua a bloccare l’aeroporto di Catania, che stamattina ha annunciato un nuovo stop causa cenere fino alle 18. Quindi niente voli in arrivo e in partenza per un’altra giornata, un duro colpo per i passeggeri già sfiancati dai disagi di questi giorni. Fermo per cenere anche l’aeroporto di Comiso, che però dovrebbe riprendere l’attività alle 10.

Sul vulcano l’attività effusiva prosegue dalle bocche eruttive di quota 2.750 metri, 2.090 e 1.900. I fronti più avanzati delle colate si attestano a 1.360 metri, in prossimità di Rocca Capra nella Valle del Bove. Aggiungi Ragusanews alle tue Fonti Preferite su Google

(video di Giovanni Calì)

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