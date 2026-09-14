Etna, a Catania non si vola fino alle 22 di oggi

Catania – Torna l’incubo Etna. L’aeroporto di Catania ha sospeso le attività di volo in arrivo fino alle 22 a causa della cenere prodotta dal vulcano: una nube di circa 4 chilometri, diretta verso sud, che ha indotto l’Ingv ad aumentare il livello di allerta per l’aviazione da arancione a rosso (il massimo), nel bollettino emesso questa notte alle 4.43. Per quanto riguarda gli arrivi sono nove all’ora di pranzo risultano cancellati, tre (provenienti da Roma, Bologna e Linate) sono stati dirottati a Comiso, quattro a Trapani (Stoccolma, Venezia, Ancona e Pisa), 22 a Palermo. Uno, il volo proveniente da Londra, è stato fatto atterrare a Bari.

Peggio va alle partenze: 25 cancellazioni e 9 dirottamenti. Nel dettaglio tre voli (con destinazione Belgrado, Bergamo e Stoccarda) sono stati dirottati su Palermo, altri sei (Stoccolma, Venezia, Pisa, Bari, Torino e Trieste) su Trapani.

Alcune compagnie aeree hanno già provveduto a dare indicazioni su voli in partenza o in arrivo anche per il tardo pomeriggio ancora prima dell’annuncio della sospensione fino alle 22. È dunque consigliabile monitorare il tabellone dei movimenti sul sito ufficiale della Sac.

Al momento il vulcano è coperto da nuvole ed è difficile stabilire come evolverà la situazione. Non si registrano, però, altri segnali di ripresa di attività effusiva o eruttiva: dall’Ingv non segnalano alcuna ripresa di risalita del tremore vulcanico.

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