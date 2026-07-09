Etna, a Milo un festival sui castagni in fiore con il “Castanetum Flower Fest”

Milo – Dal 10 al 18 luglio l’Ecomuseo del Castagno dell’Etna a Milo (frazione di Fornazzo) ospita il Castanetum Flower Festival, manifestazione diffusa in tutta Italia che nasce su iniziativa dell’Associazione Città del Castagno: la festa nazionale dedicata ai castagneti in fiore, episodio che si verifica nei mesi di giugno e luglio.

Un progetto, promosso a Milo dall’associazione Trucioli con il coordinamento di Lavinia Lo Faro, con l’obiettivo di trasformare la fioritura del castagno dell’Etna in un’esperienza culturale, naturalistica e turistica capace di valorizzare il territorio etneo che tanto deve al castagno e al suo ecosistema. Un progetto che include pratiche di turismo esperienziale e wellness nei castagneti, la valorizzazione delle produzioni castanicole, la promozione del miele di castagno, delle farine, dei prodotti trasformati e del legno; il dialogo tra agricoltura, ricerca, cultura e turismo; la cura attiva dei castagneti come luoghi produttivi e sociali. L’Italia, infatti, è in Europa uno dei Paesi con la più ampia diffusione storica del castagno, albero simbolo delle aree interne e montane, elemento identitario del paesaggio rurale, della biodiversità e delle economie locali.

Venerdì 10 luglio 2026 |Convegno e dibattito, Ecomuseo, ore 16.30

Si inizia con il Convegno nazionale (ore 16.30, Ecomuseo del Castagno) dal titolo “Castanicoltura da legno e da frutto sulle terre alte dell’Etna”, per un momento di approfondimento tecnico-scientifico sul futuro della castanicoltura etnea e italiana, con focus sulla gestione sostenibile dei castagneti, sulle cultivar più resilienti, sulla filiera del legno e sulle opportunità economiche legate alla valorizzazione multifunzionale del castagno. Interverranno studiosi universitari del settore castanicolo etneo e vertici istituzionali.

Fra i relatori figurano: Tommaso La Mantia, Angelina Nunziata (Università di Palermo, CREA); Federica Alaimo, Gabriele Busetta, Raimondo Gaglio, Luca Settanni (Università di Palermo); da Firenze giunge Massimo Seragnoli (di Castanea Expo – evento di FirenzeFiera). Il panel istituzionale vedrà un confronto fra Aurora Catalano (Sindaca di Milo); Edmondo Pappalardo (Sindaco di Trecastagni) e rappresentanti delle istituzioni forestali. Modera il dibattito il giornalista Turi Caggegi.

Sabato 11 luglio | Passeggiata naturalistica, Ecomuseo ore 9.15

In programma una passeggiata naturalistica per un’esperienza immersiva nei castagneti in fiore dell’Etna tra paesaggio vulcanico, biodiversità, benessere e cultura rurale. Appuntamento ore 9.15 all’Ecomuseo, l’escursione nei boschi prevede un pranzo a sacco e l’incontro con coltivatori di castagno, legnamai e produttori di miele e alimenti innovativi. Info e prenotazioni [email protected]

Sabato 18 luglio | Performance artistica, Ecomuseo ore 18

Performance artistica “site specific” nel castagneto in fiore. All’interno dell’evento artistico Echoes of Etna – Echi dell’Etna (progetto di residenza artistica all’Ecomuseo) si svolgerà un’esperienza immersiva tra arte contemporanea, natura e paesaggio vulcanico, concepita come un dialogo tra il castagneto in fiore e la memoria del territorio etneo. La performance unirà un’installazione site-specific all’azione performativa e alla narrazione simbolica all’interno di un castagneto unico nel suo genere: la “Dagala di Elisa”, circondato da due colate laviche che nel tempo lo hanno trasformato in una vera e propria isola verde tra la lava.

Il Castagno dei Cento Cavalli ritratto da Jean Houel.

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