Etna, abbiamo scherzato, chiude di nuovo l’aeroporto di Catania. Fino alle 15 di oggi 29 settembre

Nube di cenere alta 4 chilometri, stop ai voli fino alle 15.
di Redazione
Catania – Ci risiamo. L’emissione di cenere vulcanica dal cratere di Nord-Est dell’Etna ha ripreso vigore con una nube eruttiva alta 4 chilometri. L’avviso per il volo, il Vona, emesso dall’Ingv di Catania, è risalito da arancione a rosso, il massimo grado di allerta. L’aeroporto di Catania, che aveva riaperto ieri alle 19 dopo tre giorni di stop, torna a bloccarsi: come comunicato dalla Sac, sono stati sospesi tutti i voli in arrivo e in partenza fino alle 15.
Secondo ItaliaRimborso sono 50 mila i viaggiatori che hanno subito disagi dalla chiusura di sabato a oggi. “Non possiamo impedire all’Etna di eruttare, ma possiamo organizzare per tempo la risposta ai disagi”, dice Ludovico Balsamo, deputato regionale del Mpa e primo firmatario della mozione che chiede al governo Schifani l’istituzione di un protocollo permanente per la gestione dei passeggeri e della mobilità alternativa in caso di chiusura o significativa limitazione dell’aeroporto di Catania dovuta alla cenere vulcanica. “Quando Fontanarossa è costretto a fermarsi, i passeggeri devono sapere dove andare, quale mezzo prendere e a chi rivolgersi. Servono procedure definite, autobus disponibili e informazioni tempestive”.
Per assistere i viaggiatori l’associazione Codici ha attivato i propri sportelli, che forniranno informazioni su cancellazioni e dirottamenti dei voli programmati sull’aeroporto di Catania.
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