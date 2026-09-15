Etna, Aeroitalia aggiunge due voli tra Roma e Comiso per le limitazioni a Catania

Comiso – Le limitazioni operative che stanno interessando l’aeroporto di Catania a causa dell’attività dell’Etna spingono le compagnie aeree a cercare collegamenti alternativi. Per oggi Aeroitalia ha previsto l’attivazione di due voli aggiuntivi sulla rotta Roma Fiumicino-Comiso, con l’obiettivo di garantire ulteriori possibilità di collegamento con la Sicilia orientale.

I voli aggiuntivi

Il collegamento straordinario sarà effettuato con un volo in partenza da Roma Fiumicino alle 19.30 e diretto all’aeroporto di Comiso. Il volo di ritorno è invece previsto alle 21.40, con partenza da Comiso e arrivo a Roma Fiumicino. Secondo quanto comunicato dalla compagnia, l’iniziativa nasce dalla necessità di offrire un supporto ai passeggeri in una fase caratterizzata dalle criticità operative sullo scalo di Catania legate all’attività vulcanica. Aeroitalia sottolinea di voler rispondere «tempestivamente alle esigenze dei viaggiatori», mettendo a disposizione una soluzione alternativa per raggiungere la Sicilia orientale attraverso lo scalo ragusano.

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