Etna, aeroporto di Catania chiuso fino alla mezzanotte di oggi domenica 27 settembre

Dal cratere di Nord-Est da alcune settimane c’è una continua emissione di una nube bruno‑rossiccia che, spiegano dall’Ingv di Catania, è l’effetto di una sorta di ‘pulizia‘ del condotto dove si è riversata la lava emessa dal cratere Voragine nella precedente fase eruttiva.

Lava che all’interno del cratere si è trasformata prima in polvere di roccia fortemente alterata e poi in argilla dai gas e fluidi estremamente acidi e trascinata all’esterno dal costante getto di gas che attraversa il condotto. Per gli esperti è “un segnale di rimobilizzazione meccanica di materiale solido presente nel condotto, favorito dall’abbassamento della colonna magmatica e dalla conseguente diminuzione della spinta magmatica”.

Secondo l’Ingv “non si può escludere che questa fase ‘di pulizia’ del condotto possa costituire una transizione: da un lato segna la conclusione dell’attività eruttiva precedente, dall’altro potrebbe rappresentare il preludio a una successiva fase di attività, qualora il sistema magmatico dovesse nuovamente pressurizzarsi”.