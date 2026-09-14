Etna, all’aeroporto di Catania non si vola fino alle ore 10 del 15 settembre

Catania – L’Etna non concede tregua. La Sac, la società di gestione dell’aeroporto di Catania, ha comunicato il prolungamento dello stop dei voli in arrivo e in partenza fino alle 10 di domani, martedì 15 settembre. A causa della cenere prodotta dal vulcano lo scalo etneo aveva già interrotto l’attività fino alle 22. Il Vona, il livello di allerta per l’aviazione, resta dunque rosso.

“Con questi fenomeni dobbiamo farci i conti – ha detto il commissario straordinario di Enac, Carlo Mearelli – sono fenomeni che si stanno inasprendo e sono nell’agenda. Quello che stiamo vivendo ha dell’eccezionale. Per quanto riguarda Catania è chiaro che un backup strutturato sarà indispensabile“.

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