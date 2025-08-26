Etna, cenere e allerta rossa per l’aeroporto

Catania – Un’intensa attività stromboliana è stata registrata in serata ai crateri sommitali dell’Etna con una forte emissione di cenere vulcanica, la cui altezza non è al momento stimabile. E’ quanto emerge dal monitoraggio, visivo e termico, eseguito da esperti dell’Ingv di Catania che hanno emesso un avviso per il traffico aereo di massima allerta, ovvero un Vona (Volcano observatory notice for aviation) di colore rosso. L’attuale fase eruttiva del vulcano non ha ripercussioni sull’operatività dell’aeroporto di Fontanarossa.

© Riproduzione riservata