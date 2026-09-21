Etna, evacuato il famoso “Rifugio Sapienza”, sospetta presenza di monossido di carbonio

Nicolosi – Panico nello storico “Rifugio Sapienza” hotel, ristorante tipico, pizzeria e bar accanto alla funivia dell’Etna dove alcuni ospiti hanno iniziato a sentirsi male dopo avere inalato monossido di carbonio. I clienti, immediatamente soccorsi, sono stati trasferiti al Policlinico di Catania per accertamenti: dalle prime cure è stata evidenziata intossicazione da monossido di carbonio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Ragalna. Sono in corso indagini e ispezioni per verificare l’origine della fuoriuscita del gas o il mal funzionamento di qualche elettrodomestico e mettere in sicurezza la struttura.

Al lavoro ci sono diverse squadre dei vigili del fuoco del Distaccamento di Adrano. Al momento, risultano 33 le persone che si trovavano nella struttura e che sono state evacuate. Tre pazienti sono stati sottoposti al trattamento della camera iperbarica dell’ospedale Cannizzaro di Catania, inviati dal Policlinico. Si tratta di una donna anziana che accusava importanti sintomi cardiaci e una coppia di giovani con problematiche più lievi. Tutti e tre, accolti nel cuore della notte, sono stati dimessi con significativo miglioramento. Altri pazienti, tra quelli intossicati, saranno sottoposti a controlli nella stessa camera iperbarica da parte degli specialisti dell’unità di Anestesia e Rianimazione dell’Azienda Ospedaliera per l’Emergenza Cannizzaro.

© Riproduzione riservata