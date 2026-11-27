Sant’Alfio, Catania – Con i suoi insuperati 52,4 metri di circonferenza, il celebre Castagno dei Cento Cavalli – monumento naturale e patriarca verde da oltre duemila anni a Sant’Alfio (Ct), sull’Etna – è entrato nel Guinness World Records come “albero vivente a fusti multipli che vanta la maggiore circonferenza”.

Un primato mondiale comunicato in questi giorni dall’organizzazione internazionale al gruppo di lavoro che da mesi è impegnato per questo importante riconoscimento. Ne fanno parte i professori Tommaso La Mantia, docente di Ecologia Forestale UniPA, e Pietro Minissale, botanico ed ecologo vegetale UniCT, il giornalista e ed esperto dell’Etna, Turi Caggegi, promotore dell’iniziativa con Favazza Etna Winery, e con la collaborazione del Comune di Sant’Alfio.

Un focus sull’albero dei record – in fase di studio anche la sua età, che potrebbe risalire a circa 3mila anni – sarà dedicato il prossimo sabato 5 dicembre, nel corso di un seminario sulla castanicoltura organizzato dall’Ecomuseo di Fornazzo, a Milo, dall’associazione Trucioli e Slow Food Etna.

Le misurazioni ufficiali, effettuate dai docenti dei due atenei siciliani lo scorso 29 marzo 2026, oltre alla circonferenza perimetrale esterna di 52,4 metri (ricavata avvolgendo un unico nastro attorno all’intero complesso arboreo) ha incluso i dati sui tre fusti principali del millenario esemplare di Castanea sativa, registrando rispettivamente 21,7 metri, 11,8 metri e 21,4 metri (per una somma aggregata di 54,9 metri, dato leggermente superiore poiché include anche i lati interni dei singoli tronchi). Già citato in fonti scritte del 1500, il Castagno dei Cento Cavalli ha un’età stimata superiore ai 2.200 anni — antecedente, dunque, all’epoca dell’Impero Romano — con ipotesi scientifiche che spingono la datazione oltre i 3.000 anni. Un dato che lo candida ad essere il castagno più antico del mondo in attesa di eventuali verifiche al radiocarbonio che lo confermino.

Il protocollo del Guinness World Records stabilisce criteri severi per il primato sulla circonferenza: l’esemplare deve essere geneticamente omogeneo e svilupparsi da un unico apparato radicale o ceppaia originale, escludendo così colonie clonali o specie dotate di radici aeree. Una ricerca condotta qualche anno fa dal Prof. La Mantia aveva già accertato che si trattava di un unico esemplare. Risultato poi confermato da un altro studio genetico.

Il nome dell’albero nasce da un celebre racconto, si narra, infatti, che durante una battuta di caccia sull’Etna, una regina (identificata a seconda delle versioni con Giovanna I d’Angiò, Giovanna d’Aragona o l’imperatrice Isabella d’Inghilterra) fu sorpresa da un temporale e insieme al suo seguito di cento cavalieri e dame trovò riparo sotto l’immensa chioma del castagno. L’albero è situato nel bosco di Carpineto a Sant’Alfio ed è stato documentato fin dal XVI secolo e fu celebrato nei secoli dai viaggiatori del Grand Tour (tra cui Jean-Pierre Houël e Goethe). Già nel 1745 fu oggetto di uno dei primi atti di tutela ambientale in Europa con un’ordinanza borbonica per proteggerlo dai tagli. Nel 1965 è stato dichiarato Monumento Nazionale e nel 2006 l’UNESCO lo ha riconosciuto come “Monumento Messaggero di Pace”.

Jean-Pierre Houël, “Le Châtaignier des cent chevaux sur les pentes de l’Etna”, gouache 1782

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