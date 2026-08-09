Etna in eruzione, aeroporto Catania in tilt, un taxi per Palermo ci è costato 500 euro (in nero)

Catania – Gentila Ragusanews,

voglio rendervi partecipi della mia esperienza di sabato 8 agosto all’aeroporto Fontanarossa Vincenzo Bellini di Catania. Come è noto ai più, sia i voli in arrivo che molti dei voli in partenza sono stati cancellati, dirottati, procrastinati.

Nel caso mio e della mia famiglia (siamo 4 persone) dovevamo raggiungere Milano e ci è stato detto che il volo Ita era cancellato e che restavano gli ultimi dieci posti disponibili per volare la sera dell’8 agosto dalle 20.30 da Palermo, ben 12 ore dopo la nostra prevista partenza da Catania.

Scegliamo la via di Palermo e prendiamo un noleggio con conducente che ci conduca a Palermo per il volo della sera.

Il signore molto scorbutico alla guida ci ha chiesto i soldi cash in anticipo, ci ha detto che non avrebbe accettato moneta elettronica, che un pagamento in chiaro avrebbe fatto lievitare il costo della corsa ben oltre la cifra richiesta.

Appunto. Quale è la cifra che ci ha chiesto e che abbiamo dovuto sborsare? 500 euro!!!

Mi chiedo: come è possbile che nessuno controlli questo malaffare?

Grazie per lo spazio che vorrete concedermi.

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