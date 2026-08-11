Etna in eruzione, aeroporto di Catania, anche oggi non si atterra fino alle 19

Eruzione e cenere: l'aeroporto di Catania prolunga lo stop fino alle 19.
di Redazione
Catania – Brutte notizie per i viaggiatori. Anche oggi l’aeroporto di Catania è bloccato dall’attività dell’Etna, che con la sua nube di cenere impedirà gli arrivi fino alle 19. Le partenze sono consentite soltanto dalla pista 08: risulta decollato, alle 6.38, un solo aereo, il Wizz Air Malta per Bologna. Cinque voli in arrivo sono stati cancellati e due dirottati: il Mistral Air proveniente da Brescia a Palermo e il Volotea decollato da Olbia a Comiso.
Si è placata se non altro la pioggia di cenere che ieri pomeriggio è scesa copiosamente sulla provincia di Catania, ricoprendo anche il centro del capoluogo; tanto che alcuni turisti sono andati in giro con l’ombrello. Nella notte una nuova bocca eruttiva si è aperta sul vulcano nella Valle del Bove, a una quota di 1.900 metri, in vicinanza di monte Simone. Continua la forte attività esplosiva al Cratere Voragine che produce emissione di cenere in direzione sud-sud-est.
Ieri un’altra giornata molto difficile all’aeroporto, con tante proteste da parte dei passeggeri rimasti bloccati per ore, spesso senza avere informazioni e assistenza. “Non possiamo affrontare ogni eruzione come un evento imprevedibile. Quando Fontanarossa si ferma, viene colpita un’intera filiera economica”, dice Salvo Politino, presidente di Assoesercenti. “L’attività vulcanica è un fenomeno naturale ricorrente e dobbiamo essere preparati a gestirne preventivamente le conseguenze. Fontanarossa ha un traffico di milioni di passeggeri: quando un’infrastruttura di queste dimensioni subisce una forte limitazione, gli effetti non possono essere confinati all’interno dell’aeroporto”.
Per Politino “hotel, b&b, case vacanza, ristoranti, agenzie di viaggio, tour operator, guide turistiche, imprese di escursioni, taxi, autonoleggi, bus turistici e commercio sono direttamente o indirettamente esposti alle conseguenze di cancellazioni, dirottamenti e mancati arrivi. È qui che si produce l’effetto moltiplicatore dell’emergenza aeroportuale. Siamo di fronte a un rischio economico che interessa un’intera filiera”.
L’associazione propone la creazione di un “Piano Etna”, con una cabina di regia permanente che coinvolga Sac, Enac, Enav, Regione siciliana, protezione civile, gli aeroporti di Palermo, Comiso e Trapani, compagnie aeree, Trenitalia e rappresentanze delle imprese turistiche. Il piano dovrebbe prevedere sistemi di allerta tempestivi rivolti anche agli operatori turistici; comunicazioni coordinate e immediate su voli, cancellazioni e dirottamenti; procedure già predisposte per l’utilizzo degli aeroporti alternativi; collegamenti ferroviari e bus sostitutivi; assistenza coordinata ai passeggeri; protocolli per la gestione delle cancellazioni e delle riprotezioni; monitoraggio immediato dell’impatto economico; strumenti di sostegno alle imprese in caso di interruzioni prolungate.
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