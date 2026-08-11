Etna in eruzione, aeroporto di Catania, anche oggi non si atterra fino alle 19

Per Politino “hotel, b&b, case vacanza, ristoranti, agenzie di viaggio, tour operator, guide turistiche, imprese di escursioni, taxi, autonoleggi, bus turistici e commercio sono direttamente o indirettamente esposti alle conseguenze di cancellazioni, dirottamenti e mancati arrivi. È qui che si produce l’effetto moltiplicatore dell’emergenza aeroportuale. Siamo di fronte a un rischio economico che interessa un’intera filiera”.

L’associazione propone la creazione di un “Piano Etna”, con una cabina di regia permanente che coinvolga Sac, Enac, Enav, Regione siciliana, protezione civile, gli aeroporti di Palermo, Comiso e Trapani, compagnie aeree, Trenitalia e rappresentanze delle imprese turistiche. Il piano dovrebbe prevedere sistemi di allerta tempestivi rivolti anche agli operatori turistici; comunicazioni coordinate e immediate su voli, cancellazioni e dirottamenti; procedure già predisposte per l’utilizzo degli aeroporti alternativi; collegamenti ferroviari e bus sostitutivi; assistenza coordinata ai passeggeri; protocolli per la gestione delle cancellazioni e delle riprotezioni; monitoraggio immediato dell’impatto economico; strumenti di sostegno alle imprese in caso di interruzioni prolungate.