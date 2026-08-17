Etna in eruzione, all’aeroporto di Catania voli in arrivo limitati fino alle ore 14

Catania – L’aeroporto di Catania opera con restrizioni al traffico aereo in arrivo da questa mattina a causa dell’attività eruttiva dell’Etna e della conseguente emissione di cenere vulcanica in atmosfera. Lo comunica la Sac, la società di gestione dello scalo catanese.

Le limitazioni riguardano la chiusura degli spazi aerei corrispondenti ai settori B1 e B2. I voli in arrivo sono contingentati a un massimo di 5 aerei ogni ora. Le restrizioni sono in vigore fino alle ore 14 di oggi. Non si registrano invece restrizioni per i voli in partenza.

La Sac invita i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo direttamente con le compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto. Sono attesi aggiornamenti nelle prossime ore.

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