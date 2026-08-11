Etna in eruzione e cenere lavica: non si arriva e non si parte fino alle 11 del 12 agosto a Catania

L’associazione propone la creazione di un “Piano Etna”, con una cabina di regia permanente che coinvolga Sac, Enac, Enav, Regione siciliana, protezione civile, gli aeroporti di Palermo, Comiso e Trapani, compagnie aeree, Trenitalia e rappresentanze delle imprese turistiche.

“POTENZIEREMO SCALO COMISO”. E proprio la Regione è intervenuta sull’emergenza Etna: “E’ necessario potenziare il sistema aeroportuale dell’Isola e, in particolare, lo scalo di Comiso, sul quale abbiamo deciso di investire nuove risorse per aumentarne capacità e operatività”, ha detto il presidente Renato Schifani. “E’ necessario precisare che l’aeroporto di Comiso – aggiunge l’assessore regionale alle Infrastrutture e alla mobilità Alessandro Aricò -, nonostante sia il più vicino, non può rappresentare una soluzione alternativa in quanto non risulta idoneo ad assorbire il traffico dirottato dall’aeroporto di Catania. Lo scalo ibleo, infatti, dispone di sole sei piazzole di sosta per gli aeromobili”.

LA DIFESA DELLA SAC. La Sac prova a smorzare le polemiche. “In merito al perdurare dell’eruzione dell’Etna – si legge in una nota – la Sac segnala che l’operatività dello scalo continua a essere fortemente condizionata dall’imprevedibilità dell’attività eruttiva. In questo contesto, la sicurezza delle operazioni resta il criterio inderogabile alla base di ogni decisione. L’evoluzione dello scenario viene costantemente valutata nell’ambito del sistema di coordinamento previsto per l’emergenza”.

“In base a tali determinazioni – sottolinea la Sac – spetta in via esclusiva alle singole compagnie aeree definire la gestione dei propri voli, con eventuali cancellazioni, ritardi, dirottamenti o riprogrammazioni, ed esercitare i compiti di assistenza e riprotezione nei confronti dei propri passeggeri”.

“In questo quadro, Sac ha messo in atto tutte le azioni possibili per gestire l’emergenza a terra e garantire la tutela e la sicurezza dei viaggiatori presenti in aeroporto. Operando in costante sinergia con la protezione civile e con gli operatori aeroportuali, la società ha assicurato la distribuzione di migliaia di bottiglie d’acqua e l’allestimento nei terminal di brandine e panche per le attese”.

“Parallelamente, è attivo un coordinamento con i gestori degli aeroporti di Palermo e Trapani e delle altre reti e infrastrutture di trasporto del territorio per agevolare l’organizzazione di collegamenti alternativi, per coadiuvare le compagnie aeree”, conclude la nota.