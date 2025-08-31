Cronaca
31/08/2025 20:39

Etna, la colata lavica a quota 3000 metri: il video

La potenza del magma nella sommità del cratere

di Redazione

Catania – La potenza della colata lavica a quota 3000 metri sull’Etna in un video del vulcanologo Carmelo Ferlito.

