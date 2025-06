Etna, lo spettacolare video in timelapse dell’esplosione del cratere

Le riprese in timelapse delle telecamere di sorveglianza pubblicate dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Catania – Le riprese in timelapse delle telecamere di sorveglianza pubblicate dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia mostrano il momento dell’eruzione che ha distrutto la parete di sud-est del cratere, con colonne di vapore vulcanico e cenere che si sono alzate in cielo. L’eruzione non ha influenzato le operazioni del vicino aeroporto di Catania.

