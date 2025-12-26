Etna, Natale innevato con attività stromboliana

Attività stromboliana sul cratere di Nord-Est e cima innevata

Catania – Etna al centro dell’attenzione a Natale. Il rosso della lava e il bianco della neve in queste ore si combinano dando vita a uno spettacolo unico.

Nel pomeriggio della vigilia, l’Ingv ha rilevato un progressivo aumento del tremore vulcanico legato a una nuova attività stromboliana intracraterica che interessa il cratere di Nord-Est.

Non sono state registrate colate laviche o emissione di cenere, ma è stata emessa l’allerta per il volo Vona di colore giallo, che non ha comunque ripercussioni sull’operatività dello scalo di Fontanarossa.

Intanto, il vulcano dà bella mostra di sè offrendo uno spettacolo da cartolina con la vetta innevata ben visibile per la felicità di turisti e fotografi. Una meraviglia solo da osservare, visto che sull’Etna gli impianti sciistici per ora restano chiusi.

