Etna, per il terzo giorno consecutivo non si vola a Catania, stop fino a mezzanotte di oggi lunedì 28 settembre

Stop per tutta la giornata aall'aeroporto di Catania.
di Redazione
Catania – E anche oggi si vola domani. La situazione dell’aeroporto di Catania purtroppo si presta ormai alla facile ironia, ma c’è poco da scherzare per i viaggiatori bloccati dalla cenere dell’Etna per il terzo giorno consecutivo.
Il nuovo prolungamento dello stop ai voli è arrivato stamattina: l’attività dello scalo sarà ferma per l’intero lunedì. E si moltiplicano sui social le proteste e il sarcasmo per la scarsa assistenza ai passeggeri, nonostante lo stallo di Fontanarossa sia diventato cronico.
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