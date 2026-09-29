Etna, riapre l’aeroporto di Catania. È un tira e molla continuo

Fontanarossa aveva riaperto ieri alle 19 dopo tre giorni di stop e caos. Secondo ItaliaRimborso sono 50 mila i viaggiatori che hanno subito disagi dalla chiusura di sabato a oggi. “Non possiamo impedire all’Etna di eruttare, ma possiamo organizzare per tempo la risposta ai disagi”, dice Ludovico Balsamo, deputato regionale del Mpa e primo firmatario della mozione che chiede al governo Schifani l’istituzione di un protocollo permanente per la gestione dei passeggeri e della mobilità alternativa in caso di chiusura o significativa limitazione dell’aeroporto di Catania dovuta alla cenere vulcanica. “Quando Fontanarossa è costretto a fermarsi, i passeggeri devono sapere dove andare, quale mezzo prendere e a chi rivolgersi. Servono procedure definite, autobus disponibili e informazioni tempestive”.