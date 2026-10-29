Etna, torna l’incubo: allerta rossa per la cenere in quota, atterraggi limitati a Catania

Catania – Provvedimenti straordinari sul traffico aereo nei cieli della Sicilia orientale dopo il rialzo del livello di attività dell’Etna. Dalla mattinata odierna il codice di allerta per l’aviazione (VONA – Volcano Observatory Notice for Aviation) relativo al vulcano è stato innalzato ufficialmente da arancione a rosso. La decisione è dell’Osservatorio Etneo dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), alla luce di un’emissione di cenere vulcanica costante, seppur debole, tuttora in corso. Sul fronte operativo, il Nucleo di Coordinamento Operativo — l’organismo incaricato di gestire traffico e sicurezza dello spazio aereo in caso di emergenze vulcaniche — ha disposto la chiusura immediata del settore B1 sopra l’Etna.

In parallelo, la SAC, società che gestisce l’aeroporto di Catania-Fontanarossa, ha confermato il contingentamento degli arrivi: lo scalo potrà ricevere al massimo dieci voli l’ora. La limitazione resterà in vigore fino alle 21 di oggi. Al momento non si registrano criticità per i passeggeri. Come precisato dalla SAC e ribadito dalle fonti ufficiali, le operazioni aeroportuali procedono regolarmente, senza ritardi diffusi, nel rispetto delle nuove finestre di atterraggio. Secondo i rilievi dell’Osservatorio Etneo dell’INGV, la nube di cenere raggiunge un’altezza di circa 4.000 metri sul livello del mare e si muove verso sud-est, sospinta dai venti in quota. L’evoluzione viene seguita in tempo reale tramite la rete di telecamere visive e termiche installate sui fianchi del vulcano. Il VAAC di Tolosa (Volcanic Ash Advisory Centre), centro internazionale di riferimento per il tracciamento delle nubi di cenere a tutela dell’aviazione civile, ha confermato presenza ed estensione del pennacchio. La situazione resta sotto osservazione continua, con possibilità di aggiornamenti del codice di allerta nelle prossime ore.

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