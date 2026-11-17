Bologna – «Emergenza, emergenza, andate nei punti di raccolta». Nella tarda mattinata di lunedì 16 novembre, dagli altoparlanti dell’aeroporto Marconi di Bologna arriva l’ordine di evacuare. I passeggeri lasciano l’area imbarchi e vengono accompagnati all’esterno. Nessuno sa cosa stia succedendo. Qualcuno teme un allarme bomba, altri pensano a un incendio. Ma dietro quella mezz’ora di paura potrebbe esserci una provola lasciata troppo a lungo ad affumicare nella cucina di uno dei ristoranti dello scalo.

Secondo quanto ricostruito dal Resto del Carlino, il sistema antincendio si sarebbe attivato mentre in un locale dell’area imbarchi veniva preparata una provola affumicata. Il fumo avrebbe raggiunto i sensori, facendo partire l’allarme. Non è da escludere, però, che si sia trattato di un guasto tecnico.

I passeggeri sono stati inizialmente radunati nei punti di raccolta all’interno dell’aeroporto, per poi essere accompagnati all’esterno. Un viaggiatore, diretto a Londra, ha raccontato di essere rimasto bloccato per circa mezz’ora senza sapere che cosa fosse accaduto. Ha immaginato di tutto: allarme bomba, incendio, attentato. Quando ha scoperto che dietro l’allarme poteva esserci un formaggio, la spiegazione gli è sembrata difficile da credere. Una volta terminati i controlli, i passeggeri sono stati fatti rientrare nell’area imbarchi e le attività dell’aeroporto sono tornate alla normalità. Nessun incendio e nessun ordigno sospetto.

© Riproduzione riservata