Evade dagli arresti domiciliari: in carcere 22enne ragusano

È uno spacciatore.

Ragusa – I Carabinieri della Stazione di Ragusa Principale, con il supporto dell’autoradio del Nucleo Operativo e Radiomobile di Compagnia, hanno tratto in arresto in flagranza per il reato di evasione dagli arresti domiciliari un 22enne ragusano.

Il giovane, che si trovava già agli arresti domiciliari per la commissione di reati riconducibili allo spaccio di sostanze stupefacenti, è stato sorpreso presso l’abitazione di un genitore, ove si era recato, senza che le prescritte autorizzazioni lo consentissero, con atteggiamenti ostili, alla ricerca di denaro.

Nonostante fosse già incorso in tale tipologia di violazioni, anche in questa circostanza non ha rispettato le prescrizioni previste dalla misura in corso, per cui è stato accompagnato presso gli uffici del Comando Provinciale dei Carabinieri al fine di procedere all’esecuzione delle formalità di rito previste.

Il giovane, dopo le attività di fotosegnalamento, è stato condotto presso la casa circondariale di via Giuseppe di Vittorio, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che valuterà, in sede di contraddittorio, così come giudizialmente previsto, il grado di responsabilità delle sue condotte.

© Riproduzione riservata