Evade dai domiciliari e aggredisce un giovane a Marina di Ragusa. 22enne finisce in carcere

Ragusa – Su richiesta della Procura della Repubblica di Ragusa, il Tribunale del capoluogo ibleo ha emesso una misura restrittiva nei confronti di M.B., 22enne di origini tunisine, gravemente indiziato del reato di evasione e lesioni personali.

Il giovane dallo scorso mese di luglio si trovava agli arresti domiciliari a Ragusa, da quando era stato arrestato per rapina aggravata, e, malgrado tale misura imponga di non allontanarsi dalla propria abitazione, nei giorni scorsi aveva arbitrariamente deciso di abbandonare l’abitazione, senza alcuna autorizzazione.

Si era spinto fino a Marina di Ragusa, raggiungendo un gruppo di amici e, preso di mira un ragazzo che sostava sul lungomare, lo aveva aggredito prima verbalmente e poi fisicamente sferrandogli un calcio al volto, in conseguenza del quale la vittima era dovuta ricorrere alle cure della locale Guardia Medica.

I Carabinieri della Stazione di Marina di Ragusa, avviate subito le indagini, avevano identificato l’autore nel 22enne, denunciandolo per i reati di evasione e lesioni personali e informandone la Procura della Repubblica iblea, che, conseguentemente, ha richiesto l’aggravamento della misura cui il cittadino tunisino era sottoposto.

Per tali motivi il Tribunale di Ragusa ha emesso una ordinanza di sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari con quella della custodia cautelare in carcere.

Il provvedimento è stato notificato dai Carabinieri di Ragusa al 22enne, che è stato associato alla casa circondariale di Via G. di Vittorio, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

