Evade dai domiciliari, l’inseguimento dei carabinieri da Scoglitti a contrada Piombo

Vittoria – I Carabinieri della Stazione di Scoglitti hanno tratto in arresto un 27enne tunisino, residente a Priolo Gargallo (SR), già noto alle forze dell’ordine e sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso il proprio domicilio per reati in materia di sostanze stupefacenti.

I militari dell’Arma, durante un pattugliamento lungo la Riviera Kamarina, hanno effettuato numerosi controlli ai veicoli in circolazione, così da garantire maggiore tutela per gli utenti deboli della strada. Durante i vari controlli, un 27enne, alla vista della pattuglia, invece di ottemperare all’obbligo di fermarsi all’alt intimatogli dai Carabinieri, ha accelerato la marcia e si è dato a una precipitosa fuga. Ne è derivato un inseguimento lungo la Strada Provinciale 13 che si è protratto fino a Contrada Piombo, nel territorio del Comune di Ragusa, dove i Carabinieri sono riusciti a raggiungere e bloccare in sicurezza l’autovettura in fuga.

L’uomo era scappato al controllo della pattuglia poiché si trovava al di fuori dalla propria abitazione, in violazione del regime domiciliare che gli era stato imposto dall’Autorità Giudiziaria.

IL 27enne è stato condotto in Caserma per espletare le formalità di rito ed è stato dichiarato in arresto per i reati di evasione e resistenza a pubblico ufficiale.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, informata dalla Stazione Carabinieri di Scoglitti, è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari presso la propria abitazione a Priolo Gargallo.

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