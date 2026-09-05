Evasione fiscale nel settore dei trasporti ad Avola: sequestrati 35 terreni e due fabbricati

Sequestrati beni per oltre 300mila euro.
di Redazione
Avola, Siracusa – Una base imponibile superiore a 500mila euro sarebbe stata completamente sottratta al fisco da una società operante nel settore dei trasporti con sede legale ad Avola, nel Siracusano. È quanto emerso da una verifica fiscale condotta dai militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Noto.
Gli accertamenti delle Fiamme Gialle hanno portato anche al sequestro preventivo di 35 terreni e due fabbricati, per un valore complessivo stimato in oltre 300mila euro.
Oltre 500mila euro occultati al fisco
Nel corso dell’attività ispettiva, i finanzieri hanno esaminato le fatture attive emesse dalla società, riuscendo a ricostruire una base imponibile superiore a mezzo milione di euro, rilevante ai fini dell’Iva e delle imposte dirette.
Secondo quanto accertato, l’intero importo sarebbe stato occultato al fisco a causa della mancata presentazione dei modelli dichiarativi da parte del contribuente.
Al termine degli accertamenti, il rappresentante legale della società è stato deferito all’Autorità giudiziaria per il reato tributario di omessa dichiarazione Iva.
Sequestrati 35 terreni e due fabbricati
Sulla base degli elementi raccolti, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa ha avanzato richiesta di sequestro preventivo.
Il giudice per le indagini preliminari ha quindi emesso il relativo decreto, eseguito dalla Guardia di Finanza.
Le Fiamme Gialle hanno sottoposto a vincolo cautelare 35 terreni e due fabbricati risultati nella disponibilità dell’indagato, per un controvalore complessivo stimato in oltre 300mila euro.
L’operazione rientra nell’attività della Guardia di Finanza finalizzata al contrasto dell’evasione fiscale e alla tutela della leale concorrenza tra gli operatori economici, con particolare attenzione ai fenomeni di sottrazione di base imponibile nei settori della logistica e dei trasporti.
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