Evasione scuole paritarie, lavoratori restituivano parte degli stipendi

Cefalù – I finanzieri di Palermo hanno scoperto un meccanismo di evasione fiscale in due scuole paritarie. Nel mirino la società cooperativa La Rocca di Cefalù che gestiva gli istituti paritari La Scicolone di Cefalù e la Ariosto di Termini Imerese, finite in un’inchiesta della procura di Termini Imerese condotta dai carabinieri. I militari della finanza hanno contestato componenti positivi di reddito non dichiarati per oltre 1,5 milioni di euro e imposte evase per circa 660 mila euro.

L’attività è iniziata dopo l’indagine dei carabinieri che hanno contestato alla presidente del cda, Patrizia Ficicchia, i reati di caporalato, estorsione e truffa. Il reato di caporalato che la Cassazione successivamente ha annullato con la motivazione che il reato esiste nei campi. I finanzieri di Termini Imerese hanno approfondito i connessi profili di natura fiscale, ricostruendo quello che ritengono un sistema di irregolarità nella gestione dei rapporti di lavoro e degli adempimenti tributari della società.

Secondo l’ipotesi investigativa sarebbe emerso un meccanismo secondo cui parte delle retribuzioni, pur risultando formalmente corrisposte, sarebbero state successivamente restituite dai lavoratori alla società, consentendo a quest’ultima di conseguire indebiti vantaggi anche sotto il profilo fiscale e danneggiando oltre 150 lavoratori tra docenti e personale amministrativo scolastico.

Le verifiche avrebbero, inoltre, fatto emergere la simulazione di prestazioni di volontariato al posto di regolari rapporti di lavoro e l’indebita percezione di contributi pubblici cofinanziati dall’Unione europea.

Le fiamme gialle hanno segnalato alla Procura l’amministratore della società per il reato di dichiarazione infedele, e la cooperativa per la responsabilità amministrativa degli enti, chiedendo il sequestro preventivo per circa 105 mila euro.

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