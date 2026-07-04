Evita bimbo e sbatte contro muro, muore il motociclista Paolo Ficarra, 46 anni

Porto Empedocle, Agrigento – Ha cercato, e c’è riuscito, di non investire un bambino che, sul lungomare tra Porto Empedocle e Realmonte, avrebbe attraversato all’improvviso la strada. Ha perso il controllo della moto ed è piombato, violentemente, contro un muro. Il quarantaseienne empedoclino, Paolo Ficarra, ricoverato dall’altro ieri al reparto di Rianimazione dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento è morto in tarda mattinata. Per lui, nonostante i tentativi dei medici, non c’è stato purtroppo nulla da fare.

Subito dopo l’incidente stradale, il quarantaseienne empedoclino è stato trasferito all’ospedale di Agrigento dove è stato appunto ricoverato, in gravissime condizioni, in Rianimazione. In tarda mattinata la tragedia.

La salma è stata portata alla camera mortuaria dello stesso nosocomio.

“La comunità empedoclina è profondamente scossa per la tragica e prematura scomparsa del giovane concittadino Paolo Ficarra, imprenditore assai noto in tutto paese. Facendomi interprete del sentimento di commozione e dolore della famiglia e dell’intera comunità, lunedì 6 luglio, in concomitanza con i funerali, sarà proclamato il lutto cittadino in segno di cordoglio solenne”, scrive il sindaco di Porto Empedocle Calogero Martello.

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