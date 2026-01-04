Ex Maneskin, Damiano David si sposa

Il 2026 di Damiano David, l’ex frontmand dei Maneskin, si apre con un “Sì”. Il cantante, 26 anni, ora solista, andrà all’altare con l’attrice 29enne americana Dove Cameron. La coppia ha annunciato il matrimonio via social, con romantiche foto insieme e un prezioso anello di fidanzamento al dito di lei, mostrato con orgoglio. Al suo interno, significativa la frase incisa: “La parte migliore dell’essere vivi”. “Sarà un anno bellissimo”, il messaggio, poi, a contorno di tutto.

Il 2026, dunque, non sarà solo un anno impegnativo di nuove sfide professionali per Damiano David. Anche nella vita privata, lo attenderanno, dunque, importanti cambiamenti. La data del matrimonio non è stata resa nota, ma l’annuncio ha già scatenato i milioni di fan del cantante a livello planetario.

Eppure l’annuncio in sé, seppur scenografico nella sua romantica semplicità, non dovrebbe aver sorpreso più di tanto gli affezionati della coppia. Già un paio di mesi fa si era parlato di fidanzamento ufficiale per Damiano e Dove, insieme ormai da due anni, quando erano stati paparazzati per le strade di Sydney con lei che sfoggiava già un importante anello al dito.

Damiano David e Dove Cameron, una storia d’amore lunga due anniGli anelli di fidanzamento, ora, sono al dito di entrambi e sono in oro rosa 18 carati, con diamanti e un design lineare.

I due hanno fatto il loro debutto ufficiale sul red carpet dei Grammy 2024 a febbraio. Si sarebbero conosciuti nel 2022, ma i primi avvistamenti insieme risalgono all’ottobre 2023, quando la coppia era stata immortalata abbracciata durante una serata in discoteca a Los Angeles.

Il cantante per l’attrice spende da sempre parole di miele. Lo aveva fatto fin dal primo anniversario insieme, per continuare in molte altre occasioni, anche nelle uscite pubbliche.

