Ragusa – Eravamo partiti dai numeri: settanta aspiranti, due soli idonei. Adesso sono le carte a raccontare il resto. Si arricchisce di nuovi elementi l’inchiesta di Ragusanews sul concorso per un posto di dirigente amministrativo al Libero Consorzio Comunale di Ragusa.

Lo scorso 10 novembre avevamo raccontato l’esito di quella singolare selezione che aveva visto primeggiare Fabio Melilli, funzionario al Comune di Comiso, amministrato dalla stessa Maria Rita Schembari, presidente dell’ex Provincia. Secondo classificato Antonio Barracca, figlio di un ex magistrato del Tribunale di Ragusa.

Oggi il centro della vicenda si sposta dai candidati a chi ha gestito il concorso.

Sono le 13:50 del 24 novembre quando il dirigente dell’ex Provincia, Raffaele Falconieri, firma digitalmente il primo provvedimento di rigetto delle contestazioni da parte di uno dei candidati esclusi. Alle 13:51 firma il secondo. Alle 13:52 il terzo. Tre candidati, tre distinte istanze, tre firme nell’arco di tre minuti. Il giorno dopo la graduatoria è approvata e il vincitore proclamato.

Il dirigente Raffaele Falconieri

A leggere i provvedimenti si scopre che interi paragrafi sono identici, persino nei refusi. La successione delle firme non dimostra che l’esame delle contestazioni sia durato tre minuti, ma nei documenti non c’è traccia di ulteriori accertamenti oltre all’esame dei verbali della stessa commissione contestata.

Scorrendo le carte emerge un filo conduttore. Cambiano le date, cambiano i documenti, ma i protagonisti sono quasi sempre gli stessi: Raffaele Falconieri e Vito Antonio Bonanno (quest’ultimo nella foto di copertina con la Presidente del Libero Consorzio Maria Rita Schembari).

Il primo firma il bando, avoca a sé la scelta dei commissari, indica il presidente della commissione, respinge le contestazioni dei candidati e approva la graduatoria.

Il secondo è il segretario generale dell’ente, presiede la commissione esaminatrice, coordina l’attività dei dirigenti ed è anche il responsabile anticorruzione.

Domanda spontanea: chi controlla il controllore?

C’è poi un particolare. Dal 9 giugno 2026 Bonanno è anche assessore del Comune di Gibellina. Proprio il Comune dove lavora una delle candidate, nominata alla fine dello stesso mese vicesegretario comunale. Per l’ex Provincia la circostanza è irrilevante, perché la carica politica riguarda un’altra amministrazione. Eppure era stata la stessa ex Provincia, nell’atto di nomina della commissione, a richiamare il divieto per i commissari di ricoprire cariche politiche.

Restano sul tavolo le contestazioni sulla prova orale. I criteri di valutazione modificati rispetto al bando, le modalità di estrazione delle domande, la scelta di non rivolgere ai candidati alcun quesito di approfondimento, nonostante si dovessero valutare anche le loro capacità relazionali.

Nove candidati all’orale, sette bocciati.

C’è un ultimo paradosso. Mentre l’ex Provincia respinge le contestazioni e proclama il vincitore, alcuni candidati attendono ancora di ricevere i verbali richiesti dal 30 ottobre. Gli stessi verbali sui quali l’amministrazione ha fondato le proprie decisioni.

Il vincitore resta estraneo alle contestazioni e dagli elementi disponibili non emergono prove di favoritismi. La stessa candidata di Gibellina, peraltro, non ha superato la prova orale.

Il cuore di questa vicenda è tutto nella concentrazione delle funzioni. In un ente che amministra un’intera provincia, chi nomina, chi giudica, chi controlla e chi vigila finisce per ricondursi quasi sempre agli stessi due nomi.

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