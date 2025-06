Ex suora di clausura fa visita alla sue consorelle: il saluto prima del matrimonio. VIDEO

Brasile – Alcuni media hanno diffuso delle immagini, di cui non sono noti né la provenienza né il periodo esatto, in cui si vede una donna partecipare a un momento di raccoglimento spirituale insieme alla comunità religiosa del monastero das Irmãs a Campina Grande, in Brasile che ospita le suore di clausura. Secondo quanto riportato, l’ex religiosa, avrebbe lasciato il convento in seguito a un lungo processo di riflessione interiore, una decisione presa gradualmente e accettata dal resto delle religiose. Così, prima di convolare a nozze ha deciso di fare ritorno per salutare e condividere un ultimo istante di preghiera con coloro che un tempo erano le sue consorelle.

