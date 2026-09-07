È il tema dell'intervista di Paola Pulvirenti a Giuseppe Savà su Exibart.

Condividi "Exibart: «Il barocco è l’inatteso»: al MACc si racconta la Scicli dell’arte contemporanea" sui social

Scicli – Il rapporto che lega la città di Scicli all’arte contemporanea. È il tema dell’intervista di Paola Pulvirenti a Giuseppe Savà su Exibart. «Il barocco è l’inatteso»: al MACc si racconta la Scicli dell’arte contemporanea è il titolo dell’intervista al caposervizio cultura del Comune di Scicli, dove si racconta lo sforzo dell’amministrazione comunale di Scicli nel posizionamento strategico del Museo nella proposta culturale italiana. Da Emilio Isgrò a Giorgio de Chirico (mostra ancora in corso) passando per Piero Guccione.

© Riproduzione riservata