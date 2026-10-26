ExpoMedicina 2026, l’Asp di Ragusa protagonista a Catania tra screening gratuiti e innovazione sanitaria

Catania – Cinquanta visite di screening dedicate alla prevenzione delle patologie tiroidee e del diabete. È il primo bilancio delle attività promosse dall’Asp di Ragusa nell’ambito di ExpoMedicina 2026, la manifestazione dedicata alla sanità e all’innovazione in corso al centro fieristico Le Ciminiere di Catania.

L’Azienda sanitaria provinciale di Ragusa partecipa all’evento con uno spazio dedicato alla promozione della salute, alla diagnosi precoce e alla presentazione dei servizi sanitari offerti ai cittadini.

Ha suscitato, particolare interesse l’attività di screening di tiroide e diabete condotta dalla dottoressa Serena Vecchio dell’Asp di Ragusa che ha effettuato 50 valutazioni cliniche per individuare eventuali problematiche legate alla tiroide e al diabete.

Grazie alla collaborazione con Codisan, le visite sono state integrate con esami ecografici della tiroide, consentendo ai partecipanti di accedere a un primo approfondimento diagnostico.

L’iniziativa punta a sensibilizzare la popolazione sull’importanza dei controlli periodici e dell’individuazione precoce delle patologie, attraverso un modello di prevenzione che valorizza la collaborazione tra professionisti sanitari.

La presenza dell’Asp di Ragusa a ExpoMedicina rappresenta anche un’occasione di confronto con altre realtà del settore sanitario, per condividere esperienze, progetti e soluzioni innovative nell’assistenza e nella tutela della salute.

“La prevenzione rappresenta una delle priorità strategiche della nostra Azienda sanitaria- ha dichiarato il Direttore Generale dell’Asp presente alla giornata inaugurale, Giuseppe Drago-. Stiamo dedicando un impegno crescente alle attività di screening, nella convinzione che investire nella diagnosi precoce significhi tutelare la salute dei cittadini, migliorare le possibilità di cura e ridurre, nel lungo periodo, anche il peso delle patologie sul sistema sanitario. Vogliamo rafforzare la cultura della prevenzione, rendendo i controlli sempre più accessibili e coinvolgendo attivamente la popolazione. La nostra presenza a ExpoMedicina – ha concluso Drago- testimonia questa volontà: non aspettare che il cittadino si rivolga alla sanità quando insorge una malattia, ma raggiungerlo prima, offrendogli opportunità concrete per prendersi cura della propria salute”.

La manifestazione, giunta alla sesta edizione, si svolge dal 25 al 28 ottobre e propone 43 convegni, incontri scientifici e attività di prevenzione gratuite. Il filo conduttore di quest’anno è l’intelligenza artificiale applicata alla sanità, insieme alle nuove tecnologie per la diagnosi e l’assistenza. Nella sola giornata inaugurale sono state registrate complessivamente 719 visite nell’ambito degli Open Day della prevenzione.

Per l’Asp di Ragusa il programma non si limita agli screening. Nelle giornate successive sono previste presentazioni dei progetti dedicati ai consultori familiari, all’assistenza domiciliare, alla telemedicina e alla digitalizzazione dei percorsi di cura.

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