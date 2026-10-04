Fa gli auguri in diretta Facebook il giorno del suo onomastico, Francesco Nicolosi muore a 38 anni in un incidente in moto

Messina – Aveva 38 anni Francesco Nicolosi, lo scooterista che ha perso la vita nel tragico incidente avvenuto lungo l’autostrada A20, tra Barcellona Pozzo di Gotto e Falcone. Una domenica iniziata come tante, con la passione per le due ruote e un’uscita in moto insieme ad altri appassionati, si è trasformata in una tragedia che ha lasciato sgomenti familiari e amici.

Francesco faceva parte del Club FNP Motors, un gruppo legato alla passione per le moto e alle uscite in compagnia. È proprio attraverso quella passione condivisa che in tanti lo ricordano nelle ore successive alla sua morte, affidando ai social messaggi di dolore e di vicinanza alla famiglia.

Questa mattina Francesco era in sella al suo scooter quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo al chilometro 57+700 dell’autostrada, in direzione Palermo. L’impatto gli ha provocato ferite troppo gravi. I soccorsi non sono riusciti a salvargli la vita.

“Buona e santa domenica”, l’ultimo messaggio di Francesco

A rendere ancora più doloroso il ricordo di questa giornata è uno degli ultimi messaggi pubblicati da Francesco sui social. Poco dopo le 9, mentre era in sella allo scooter, aveva affidato a Facebook un semplice augurio, rivolto anche a tutti coloro che portavano il suo stesso nome, proprio nel giorno dedicato a San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia.

“Buona e santa domenica” e gli auguri per l’onomastico erano le parole pubblicate all’inizio di quella mattina. Un messaggio semplice, diventato poche ore dopo l’ultimo saluto virtuale di Francesco prima della tragedia.

Il dolore degli amici

Sul suo profilo Facebook si sono susseguiti i messaggi di chi lo conosceva e di chi con lui condivideva la passione per le moto. Parole cariche di dolore, rivolte soprattutto alla famiglia. “Grande fratello non ci sono parole per descrivere il dolore che ci hai lasciato a tutti noi e soprattutto alla tua adorata famiglia. Riposa in pace, adesso il tuo compito è di proteggere la tua famiglia”, scrive un amico. “Un dolore incolmabile soprattutto per la famiglia, fai buon viaggio, mi stringo al vostro dolore”, si legge in un altro messaggio.

E ancora: “No Ciccio, ti porterò sempre nel mio cuore, ragazzo meraviglioso. Condoglianze”, è il messaggio di un’altra persona che ha voluto affidare ai social il proprio dolore. Sono parole che raccontano lo sgomento di una comunità di amici che oggi si ritrova a piangere una vita spezzata troppo presto.

Restano intanto in corso gli accertamenti della Polizia Stradale per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. I rilievi dovranno chiarire ogni elemento della tragedia e stabilire cosa sia accaduto nei momenti che hanno preceduto la perdita di controllo dello scooter.

Per amici e familiari, oggi è soprattutto il giorno del dolore e dell’ultimo saluto a Francesco, ricordato per la sua passione per le due ruote e per i momenti condivisi con gli altri motociclisti.

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