Fa la diretta Facebook vendendo abiti taroccati, a casa bussa la Finanza

Catania – Una vendita in diretta, su un canale social, di capi di griffe contraffatte è stata interrotta dalla guardia di finanza di Catania nel quartiere San Cristoforo. Sequestrati 1.200 prodotti, tra borse, abiti, scarpe, cinture, portafogli e altri accessori, tutti con marchi di noti brand nazionali ed esteri, contraffatti e a prezzi di gran lunga inferiori a quelli di mercato.

Le fiamme gialle sono riuscite a individuare i gestori del profilo social e a localizzare il magazzino, situato all’interno di un cortile, utilizzato come base logistica per organizzare dei ‘mercatini telematici’, nell’ambito dei quali, in diretta streaming, mostrare l’ampio campionario e raccogliere gli ordini dei clienti collegati.

I militari hanno fatto accesso nel locale proprio mentre era in corso una diretta social, trovando una vera e propria ‘boutique del falso’, con scaffali, espositori e scatole. La merce era tutta contraffatta: c’erano noti brand del lusso (tra cui Louis Vuitton, Prada, Gucci, Chanel e Valentino), casual (tra cui Alo, Fendi, Jacquemus, Miu Miu, Dior, Yves Saint Laurent, Burberry) e sportivi (tra cui Adidas, Nike e Lacoste).

Gli articoli presentavano caratteristiche molto simili agli originali: materiali curati, etichette, confezioni e perfino QR code stampati sulle scatole, nel tentativo di rendere più credibile la provenienza e l’originalità dei prodotti. In alcuni casi era presente anche una ‘garanzia del venditore’. I due titolari della boutique del falso online sono stati denunciati per ricettazione e introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

© Riproduzione riservata