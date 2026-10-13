Cronaca
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13/10/2026 23:37

Fa partorire la moglie guidato al telefono dal medico del 118

Quando si dice sangue freddo.

di Redazione

Cefalù – Quando si dice sangue freddo.

È stato il padre al telefono con il medico del 118 in centrale a fare partorire il proprio secondogenito in una casa in campagna a Cefalù.

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L’uomo ha chiamato il 118 dicendo che la moglie, di 31 anni, giunta al nono mese aveva iniziato il travaglio. L’ambulanza con infermieri e medici era già in viaggio, ma prima l’infermiere della centrale e poi successivamente il medico si sono resi conto che i tempi per agire erano davvero stretti. Il piccolo era quasi fuori e l’ambulanza non sarebbe arrivata in tempo.

Così al telefono il medico ha fornito tutte le istruzioni al marito per consentire al piccolo di venire alla luce sano e salvo. Le indicazioni preintervento sono state eseguite in modo perfetto grazie anche al traduttore fornito dal servizio 112 in tempo reale.

Una volta giunti all’abitazione, la mamma stava bene e il piccolo era adagiato sulla sua pancia con il cordone ombelicale ancora attaccato. Il medico e l’infermiere si sono presi cura della donna e del piccolo che sono stati successivamente trasportati all’ospedale di Cefalù e ricoverati per essere sottoposti ai controlli.

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