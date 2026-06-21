Fa un sorpasso vietato con l’auto e travolge un gruppo di ciclisti sulla corsia opposta: morta Mirela

Monreale, Palermo – Un’auto ha invaso la carreggiata opposta superando tre veicoli nonostante la linea continua e ha investito un gruppo di ciclisti. Una ciclista è deceduta e un altro è ferito.

È accaduto vicino Pioppo, alle porte di Palermo. Due superstiti hanno raccontato la dinamica agli investigatori. Indaga la Procura di Palermo.

Chi era la vittima

La ciclista morta si chiamava Mirela Nicoleta Rusu e aveva 41 anni. Il marito che era con lei è stato portato al pronto soccorso in stato di choc, mentre un altro ciclista è stato trasferito in ambulanza in codice giallo, quindi non in pericolo di vita, all’ospedale Ingrassia.

Secondo le prime ricostruzioni, durante una manovra di sorpasso in un tratto a linea continua, una Fiat 500X diretta Pioppo, frazione di Monreale, condotta da Giuseppe Lucia, 38 anni, ha invaso l’altra corsia investendo i ciclisti che andavano a Palermo. La donna è morta sul colpo.

La salma è stata restituita dai magistrati ai familiari. Indagano la Polizia Municipale e i carabinieri di Pioppo e Monreale coordinati dalla Procura guidata da Maurizio de Lucia.

Il cordoglio di Federciclismo

La Federciclismo siciliana guidata dal presidente Diego Guardì ha postato un messaggio di lutto e di vicinanza alla famiglia e alla società della quale la donna romena era tesserata.

Questa la nota su Facebook: «Vogliamo ricordarti così Nicoleta.

Con il tuo sorriso contagioso e solare, così come contagioso era il tuo amore per la bicicletta. Oggi l’ennesimo omicidio stradale, ancora ad opera di un pirata della strada, ci ha tolto una vita. Tutto questo non è più accettabile, non è più sopportabile. Alla sua famiglia, al nostro caro Andrea Calandra e al Presidente della ASD Sport e Nutrition giunga il nostro abbraccio e le nostre più sentite condoglianze».

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