Fa una discarica abusiva e il Comune gli applica il fermo sulla macchina (oltre alla multa di 1000 euro)

Santa Croce Camerina – Nelle scorse ore gli agenti della Polizia Locale e del Nucleo di Tutela del Territorio del Comune di Santa Croce Camerina hanno identificato e sanzionato un soggetto che, in più occasioni, aveva trasformato l’ingresso del centro comunale di raccolta in una discarica a cielo aperto, abbandonando rifiuti su rifiuti all’esterno della struttura. Un comportamento gravemente incivile e dannoso per il decoro e l’igiene pubblica, che non è sfuggito all’occhio elettronico delle telecamere di sorveglianza installate dall’Amministrazione proprio per prevenire e reprimere simili atti.

Per il responsabile è scattata la sanzione: una multa di 1.000 euro, come previsto dalla normativa vigente, e, come ulteriore e deterrente misura, il fermo amministrativo del veicolo utilizzato per l’abbandono per 30 giorni.

