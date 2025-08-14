Fabio Concato: «Ho un tumore, sono costretto ad annullare i concerti»

Il cantautore ha dato l'annuncio della malattia «Mi sto curando con molta fiducia e sono tranquillo»

Milano – Fabio Concato ha un tumore e per questo motivo è stato costretto ad annullare i suoi concerti estivi. A dare l’annuncio è stato lo stesso cantautore, che ha firmato brani come Fiore di maggio e Domenica bestiale, sui suoi canali social.

«Cari Amici», inizia il suo messaggio, «sono stato costretto a interrompere i concerti a causa di un tumore. Mi sto curando con molta fiducia e sono tranquillo. Intanto ringrazio tutti coloro che mi hanno scritto manifestando la loro apprensione e il loro affetto. Ci sentiamo, vi abbraccio».

Già a metà luglio i fan di Concato, nato a Milano il 31 maggio 1953, si erano accorti che qualcosa non andava. «Per motivi di salute e accertamenti medici, si annullano i concerti di Fabio Concato di luglio e agosto», aveva fatto sapere infatti lo staff dell’artista. E oggi è arrivata la notizia della causa dell’improvviso stop alle esibizioni.

Fabio Concato, pseudonimo di Fabio Piccaluga, è figlio d’arte: il padre Luigi Piccaluga, noto come Gigi Concato, è chitarrista e autore jazz e a sua volta figlio di cantanti lirici. La sua carriera nella musica è decollata negli anni ’80, quando sono usciti i suoi pezzi più noti e senza tempo: Domenica bestiale, Ti ricordo ancora, Tienimi dentro te, Sexy Tango, Rosalina, Guido piano e Fiore di maggio, dedicato alla figlia Carlotta.

Negli anni ha collaborato con Anna Oxa, Samuele Bersani, Michele Zarrillo e molti altri. Nel 2020 ha ricevuto l’Ambrogino d’oro, onorificenza che viene consegnata ai milanesi più meritevoli, per aver devoluto in beneficenza i proventi della sua canzone L’umarell, uscita durante la pandemia di Covid-19.

